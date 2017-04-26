В этом году планируется построить зерновой терминал в Астаре

Баку. 26 апреля. REPORT.AZ/ В рамках проекта железной дороги Астара (Азербайджан) - Астара (Иран) в этом году планируется построить зерновой терминал 30-60 тыс. тонн.

Об этом сообщил Report генеральный директор AzRus Trans Джавид Гулиев.

Дж.Гулиев отметил, что проект находится в стадии разработки.

"Компания AzRus Trans арендует земельный участок в Астаре для строительства терминала для хранения зерна и зернопродуктов. Строительство планируется осуществить в этом году. Первоначальная вместимость составит 30-60 тыс. тонн. Затем терминал расширится", - сказал Дж.Гулиев.

Дж.Гулиев также добавил, что маршрут Астара-Астара пользуется большим спросом, и они надеются на скорейшее завершение работ в рамках данного проекта: "Это позволит нам представить конкретные предложения для наших клиентов в кратчайшие сроки".