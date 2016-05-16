​В Баку прошел азербайджано-иранский бизнес-форум

Баку. 16 мая. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку состоялся бизнес-форум Азербайджан-Иран.

Как сообщает Report, на форуме приняли участие министры сельского хозяйства Ирана и Азербайджана.

Перед началом бизнес-форума министр сельского хозяйства Азербайджана Гейдар Асадов ознакомил иранского коллегу Махмуда Ходжати с Бакинским бизнес-центром и информационными табло по разным отраслям экономики страны.

Бизнес-форум открыл вступительной речью министр Гейдар Асадов. Он отметил, что от форума ожидают высоких результатов: "Сегодня на форуме присутствуют представители бизнес-кругов, более 80 предпринимателей".

Министр сельского хозяйства Ирана Махмуд Ходжати отметил, что существует много возможностей для расширения сотрудничества между двумя странами.

"В этом году в стране произведено более 112 млн. тонн сельхозпродукции, что превышает внутренний спрос. Поэтому мы планируем расширить экспорт. В целях решения проблемы орошения мы получили технологию возделывания скороспелых сортов. Мы готовы поделиться опытом с азербайджанскими коллегами".