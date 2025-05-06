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В Баку пройдут сельскохозяйственная и продовольственная выставки

В Баку пройдут сельскохозяйственная и продовольственная выставки 11:13 13-16 мая этого года в Бакинском Экспо-центре пройдут 18-я Азербайджанская международная сельскохозяйственная выставка Caspian Agro и 30-я Юбилейная Азербайджанская международная выставка пищевой промышленности InterFood Azerbaijan.
АПК
6 мая 2025 г. 11:27
В Баку пройдут сельскохозяйственная и продовольственная выставки

В Бакинском Экспо-центре 13-16 мая этого года пройдут 18-я Азербайджанская международная сельскохозяйственная выставка Caspian Agro и 30-я Юбилейная Азербайджанская международная выставка пищевой промышленности InterFood Azerbaijan.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции, посвященной выставкам, заявил представитель Caspian event organizers Бахруз Хидаятзаде.

По его словам, в настоящее время подтверждено участие около 450 компаний из более чем 30 стран в выставках InterFood Azerbaijan и Caspian Agro:

"География участников охватит не только Азербайджан, но и Германию, США, Беларусь, Бельгию, ОАЭ, Китай, Южную Корею, Палестину, Финляндию, Грузию, Индию, Иорданию, Иран, Испанию, Израиль, Швецию, Италию, Канаду, Латвию, Египет, Нидерланды, Узбекистан, Казахстан, Россию, Сербию, Шри-Ланку, Турцию, Туркменистан и Грецию. Германия, Беларусь, Южная Корея, Грузия, Италия, Нидерланды, Шри-Ланка и впервые Египет будут представлены на выставках национальными группами".

Он добавил, что с учетом пожеланий участников и посетителей в этом году выставки будут длиться 4 дня: "Организаторы надеются, что это создаст новые возможности и придаст дополнительный импульс для взаимодействия между участниками и посетителями выставки".

Хидаятзаде отметил, что в этом году выставка InterFood Azerbaijan отмечает свой 30-летний юбилей: "За 30 лет выставка, принявшая более 3 тыс. компаний из почти 50 стран и более 150 тыс. посетителей, приобрела статус эффективной бизнес-платформы".

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Версия на английском языке Agricultural, food exhibitions to be held in Baku
Версия на азербайджанском языке Gələn həftə Bakıda kənd təsərrüfatı və qida sənayesi sərgiləri keçiriləcək

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