​В Баку пройдут праздничные ярмарки

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ 14-19 марта на отдельных площадках в Баку пройдут сельскохозяйственные ярмарки.

Как сообщили Report в министерстве сельского хозяйства, цель ярмарок - возместить потребности населения к продуктам и товарам сельского хозяйства в преддверие праздника Новруз, пресечь искусственный рост цен и спекуляцию.

Министерство сельского хозяйства организует ярмарки на Украинском кругу в Хатаинском районе, недалеко от кинотеатра "Баку", на территории "Тезе базар" по улице С.Вургуна, 73 Насиминского района, рядом с Иранской клиникой на улице Акима Аббасова Ясамальского района, недалеко от станции метро "Гянджлик" в Наримановском районе, за школой, расположенной на улице Сейрана Мамедова, 1 в Сабаильском поселке Бадамдар, рядом с воинской частью или комплексом шехидам на улице Ахмеда Мехбалыева, 2 в Сураханском поселке Гарачухур, а также на улице С.Бахлулзаде, 12 в поселке Амираджаны, рядом с Торговым центром "Элит" на улице Кероглу Рагимова, 53 в Бинагадинском поселке Дарнагюль.

В праздничные дни предусматривается проведение ярмарок и на других территориях.