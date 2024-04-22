В Варшаве обсудят возможности организации экспорта польской сельхозпродукции в Азербайджан

Национальный центр поддержки сельского хозяйства (KOWR) при министерстве сельского хозяйства и развития села Польши 25 апреля проведет мероприятие, посвященное обсуждению возможностей экспорта польской сельхозпродукции в Азербайджан.

Национальный центр поддержки сельского хозяйства (KOWR) при министерстве сельского хозяйства и развития села Польши 25 апреля проведет мероприятие, посвященное обсуждению возможностей экспорта польской сельхозпродукции в Азербайджан.

Об этом сообщает Report со ссылкой на KOWR.

"Вебинар под названием "Возможности экспорта на рынок Азербайджана" для предпринимателей агропродовольственного сектора Польши, организованный KOWR, состоится 25 апреля. В нем примут участие представители посольства Азербайджана в Варшаве, польского посольства в Баку, логистической компании Clever Logistic, азербайджанской сети супермаркетов Bravo и др.", - говорится в информации.

При этом, в рамках вебинара ожидается выступление советника посольства Польши в Азербайджане Бартоша Мусяловича, посвященное отдельным аспектам агропродовольственного рынка в Азербайджане. Выступление представителя посольства Азербайджана в Польше Мирзы Бабаева будет посвящено вопросам ведения бизнеса в Азербайджане.

Представитель Clever Logistic Василиса Дегтеренко панирует обсудить вопросы организации поставок агропродовольственной продукции из Польши в Азербайджан и в этой связи, поднять вопросы, связанные с логистикой и маршрутами доставок, возможными рисками.

"Азербайджан – еще одна страна, за рынок которой стоит бороться польским экспортерам. Каков потенциал агропродовольственной отрасли? Как наладить контакты с партнерами в Азербайджане? Какие варианты доставки грузов? Стоит ли экспортеру брать на себя ответственность за транспортировку? Какие риски и как избежать ошибок? Все эти вопросы будут подняты в ходе вебинара", - сообщила представитель Clever Logistic Василиса Дегтеренко.

KOWR – это государственное учреждение, контролируемое Министерством сельского хозяйства и развития села, главное польское учреждение, внедряющее инструменты продвижения в отрасли переработки сельскохозяйственной продукции. Задача центра – поддержка польских производителей, изготовляющих и экспортирующих продовольственные продукты.