Подписан Меморандум о сотрудничестве между ОАО "Создание ландшафта и озеленение Азербайджана" и AZCHEMCO

Подписан Меморандум о сотрудничестве между ОАО "Создание ландшафта и озеленение Азербайджана" Министерства экологии и природных ресурсов и ООО "AZCHEMCO".

Подписан Меморандум о сотрудничестве между ОАО "Создание ландшафта и озеленение Азербайджана" Министерства экологии и природных ресурсов и ООО "AZCHEMCO".

Как заявил Report председатель ведомства Джавид Абдуллаев, это запуск в Азербайджане нового экологического проекта.

"В рамках Меморандума со стороны нашего ведомства будет предоставлена площадка с целью проведения испытательных работ для использования засоленных почв в сельском хозяйстве при помощи оборудования и технологии "AZCHEMCO", постоянный мониторинг процессов совместно с представителями Министерства экологии и природных ресурсов, компании "AZCHEMCO", а также лабораторий "AzeLab" и "Intertek", - сказал Джавид Абдуллаев.

"Мы высоко ценим участие ОАО "Создание ландшафта и озеленение Азербайджана" и непосредственно самого Министерства экологии и природных ресурсов в этом проекте. Как мы уже презентовали раннее проект способен вывести Азербайджан на новый уровень технологии ведения сельского хозяйства", - сообщил директор AZCHEMCO Руслан Акчурин.

В ходе диалога директор компании "AZCHEMCO" также рассказал о преимуществах проекта, описанного в Меморандуме и его влиянии на будущее сельского хозяйства и экологии:

"Для возврата засоленных почв в сельское хозяйство предусмотрено использование подземного капельного орошения с целью минимизации и контроля объемов используемой воды, агрохимикатов, водорастворимых и жидких удобрений компании "AZCHEMCO".

Вкупе с данной системой орошения на первом этапе и периодически в будущем будет использоваться продукт нашей компании "Drip Drop 369", который регулирует pH почвы, снижает засоленность и приводит почву в пригодное состояние для обработки и дальнейшего использования в сельском хозяйстве.

За счет отсутствия внешних систем орошения исключается образование влажной среды на поверхности почвы, что снижает развитие грибковых заболеваний растений. Также, по причине использования водорастворимых и жидких удобрений нашей компании, которые "поставляются" напрямую в корневую систему растений с помощью подземного капельного орошения, уменьшается попадание в атмосферу закиси азота, которая является одной из причин образования парникового эффекта, а также уменьшает использование сельхоз техники на посевных площадях, что приводит к минимизации выбросов диоксида углерода в атмосферу. В этом аспекте, считаю, что совместно с ОАО "Создание ландшафта и озеленение Азербайджана" Министерства экологии и природных ресурсов мы можем участвовать с презентацией нового революционного подхода в сельском хозяйстве по преобразованию засоленных почв в сельхозугодия и уменьшению влияния сельского хозяйства на климатические изменения на 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Организации Объединённых Наций об изменении климата (COP29). Так как 8% от глобальных климатических изменений приходится на долю сельского хозяйства, где 60% это результат использования азотных удобрений".

"Уверены, что в долгосрочной перспективе сегодняшнее подписание станет одним из ключевых событий для будущего развития как сельского хозяйственного сектора, так и социального и экономического. Так как, одновременно с этим произойдёт увеличение существующих и открытие новых производственных площадок, увеличение разнообразия производственной продукции; увеличение количества рабочих мест; использование продукции завода SOCAR Polymer на производственных мощностях по выпуску систем подземного капельного орошения и продукции, связанной с ними внутри страны, что приведёт к импортозамещению и выходу на международные рынки с новым видом продукции", - сказал Руслан Акчурин.