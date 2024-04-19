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Министр: Азербайджан выступает за расширение экспорта сельхозпродукции в Турцию и Европу

Министр: Азербайджан выступает за расширение экспорта сельхозпродукции в Турцию и Европу Азербайджан выступает за расширение экспорта сельскохозяйственной продукции на рынки Турции и Европы.
АПК
19 апреля 2024 г. 11:13
Министр: Азербайджан выступает за расширение экспорта сельхозпродукции в Турцию и Европу

Азербайджан выступает за расширение экспорта сельскохозяйственной продукции на рынки Турции и Европы.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства, об этом заявил министр Меджнун Мамедов на 11-м заседании Азербайджано-турецкого исполнительного комитета по сельскому хозяйству в Анкаре.

Согласно информации ведомства, делегации двух стран обсудили текущее состояние и расширение сотрудничества в области сельского хозяйства.

Мамедов отметил, что Турция является надежным партнером Азербайджана во всех сферах, в том числе и в сельском хозяйстве. По его словам, Азербайджан и Турция продолжают эффективное сотрудничество в области сельскохозяйственных исследований, хлопководства, семеноводства, ветеринарии, агрострахования и пр.

В рамках визита в Турцию делегация Минсельхоза Азербайджана планирует посетить Восточно-Средиземноморский институт сельскохозяйственных исследований, а также ознакомиться с деятельностью современных ирригационных систем, управляемыми искусственным интеллектом в провинции Адана.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Türkiyə aqrar sahədə əməkdaşlığın perspektivlərini müəyyənləşdirib

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