Замминистра: С компаниями заключен контракт на производство хлопка на площади 100,5 тыс. гектаров

До 22 апреля компаниями по переработке хлопка по республике заключены контракты с 15 167 собственниками на производство хлопка на площади 100,5 тыс. гектаров.

До 22 апреля компаниями по переработке хлопка по республике заключены контракты с 15 167 собственниками на производство хлопка на площади 100,5 тыс. гектаров.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства Сарван Джафаров на посвященном хлопководству совещании в министерстве.

С. Джафаров отметил, что хлопководство - одна из отраслей сельского хозяйства с давними традициями в нашей стране. Он подчеркнул, что в Азербайджане при государственной поддержке реализуются комплексные меры по развитию хлопководства.