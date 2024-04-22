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Замминистра: С компаниями заключен контракт на производство хлопка на площади 100,5 тыс. гектаров

Замминистра: С компаниями заключен контракт на производство хлопка на площади 100,5 тыс. гектаров До 22 апреля компаниями по переработке хлопка по республике заключены контракты с 15 167 собственниками на производство хлопка на площади 100,5 тыс. гектаров.
АПК
22 апреля 2024 г. 19:27
Замминистра: С компаниями заключен контракт на производство хлопка на площади 100,5 тыс. гектаров

До 22 апреля компаниями по переработке хлопка по республике заключены контракты с 15 167 собственниками на производство хлопка на площади 100,5 тыс. гектаров.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства Сарван Джафаров на посвященном хлопководству совещании в министерстве.

С. Джафаров отметил, что хлопководство - одна из отраслей сельского хозяйства с давними традициями в нашей стране. Он подчеркнул, что в Азербайджане при государственной поддержке реализуются комплексные меры по развитию хлопководства.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSarvan Cəfərov: "Şirkətlərlə 100,5 min hektar sahədə pambıq istehsalı üçün müqavilə bağlanılıb"

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