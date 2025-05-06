В Баку пройдет Международный форум аграрных инноваций

В Баку пройдет Международный форум аграрных инноваций

В Баку в рамках 18-й Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставки Caspian Agro и 30-й юбилейной Азербайджанской международной выставки пищевой промышленности InterFood Azerbaijan пройдет 2-й Международный форум аграрных инноваций, организованный Министерством сельского хозяйства.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции, посвященной открытию выставок, сказала представитель Министерства сельского хозяйства Нармин Керимли.

"В рамках форума планируется обсуждение модели агропарка с точки зрения современных сельскохозяйственных подходов, применения искусственного интеллекта в аграрной сфере, перспектив развития системы аграрного страхования, устойчивых продовольственных систем, обмена опытом в области сельскохозяйственных и пищевых наук, инновационных сельскохозяйственных технологий, роли женщин в аграрной сфере и других актуальных тем. В форуме ожидается участие иностранных гостей, в том числе министров", - сказала она.

Керимли подчеркнула, что форум имеет важное значение с точки зрения укрепления международных экономических связей в сельскохозяйственном секторе Азербайджана.

Форум пройдет при поддержке Министерства сельского хозяйства, Центра аграрных инноваций, Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) и организаторов выставки 14-15 мая. В мероприятии ожидается участие более 200 международных и местных представителей, официальных лиц и экспертов.