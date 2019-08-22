В Баку продлено время проведения ярмарки "Из села в город"

Реализуемая подведомственным Министерству сельского хозяйства ОАО "Аграрные закупки и снабжение" ярмарка "Из села в город" продолжается.

Об этом Report сообщили в Министерстве сельского хозяйства.

С учетом многочисленных обращений граждан и фермеров, ярмарка, расположенная на пересечении проспекта Г.Джавида в Ясамальском районе и улицы С.Даглы (перед школой №225), в промежутке между 21 и 25 августа будет функционировать ежедневно.

Основной целью проведения ярмарки является создание продовольственного изобилия на рынках, предотвращение искусственного роста цен, а также повышение возможностей фермеров в реализации товаров.

Сообщаем, что по субботам и воскресеньям на улице С.С.Ахундова, 5В в Бинагадинском районе (перед кинотеатром "Инглаб") также проходит ярмарка.