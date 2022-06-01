В Баку и на Абшероне пройдут ярмарки выходного дня

Министерство сельского хозяйства Азербайджана 4-5 июня организует ярмарки выходного дня "Из села в город" в Баку и Абшеронском районе.

Министерство сельского хозяйства Азербайджана 4-5 июня организует ярмарки выходного дня "Из села в город" в Баку и Абшеронском районе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Всего в ярмарках примут участие около 100 фермеров из 45 регионов. На продажу будет выставлено около 80 видов сельскохозяйственной продукции.

Ярмарки будут работать по следующим адресам:

- Баку, Наримановский район, ул. Фатали хана Хойского, 5 (выход станции метро "Гянджлик"),

- Баку, Бинагадинский район, ул. Сулеймана Сани Ахундова, 5Б (рядом с кинотеатром "Инглаб"),

- Абшеронский район, Город Хырдалан, проспект Гейдара Алиева, 41А.