В Баку и на Абшероне пройдут ярмарки выходного дня

Министерство сельского хозяйства Азербайджана 4-5 июня организует ярмарки выходного дня "Из села в город" в Баку и Абшеронском районе.
Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.
Всего в ярмарках примут участие около 100 фермеров из 45 регионов. На продажу будет выставлено около 80 видов сельскохозяйственной продукции.
Ярмарки будут работать по следующим адресам:
- Баку, Наримановский район, ул. Фатали хана Хойского, 5 (выход станции метро "Гянджлик"),
- Баку, Бинагадинский район, ул. Сулеймана Сани Ахундова, 5Б (рядом с кинотеатром "Инглаб"),
- Абшеронский район, Город Хырдалан, проспект Гейдара Алиева, 41А.