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В Баку и на Абшероне пройдут ярмарки выходного дня

В Баку и на Абшероне пройдут ярмарки выходного дня Министерство сельского хозяйства Азербайджана 4-5 июня организует ярмарки выходного дня "Из села в город" в Баку и Абшеронском районе.
АПК
1 июня 2022 г. 11:08
В Баку и на Абшероне пройдут ярмарки выходного дня

Министерство сельского хозяйства Азербайджана 4-5 июня организует ярмарки выходного дня "Из села в город" в Баку и Абшеронском районе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на министерство.

Всего в ярмарках примут участие около 100 фермеров из 45 регионов. На продажу будет выставлено около 80 видов сельскохозяйственной продукции.

Ярмарки будут работать по следующим адресам:

- Баку, Наримановский район, ул. Фатали хана Хойского, 5 (выход станции метро "Гянджлик"),

- Баку, Бинагадинский район, ул. Сулеймана Сани Ахундова, 5Б (рядом с кинотеатром "Инглаб"),

- Абшеронский район, Город Хырдалан, проспект Гейдара Алиева, 41А.

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Версия на азербайджанском языке Bakı və Abşeronda “Kənddən Şəhərə” həftəsonu yarmarkaları keçiriləcək

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