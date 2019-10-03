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Центр агроисследований: В этом году полностью изменили стратегию в хлопководстве

В Азербайджане изменена стратегия в хлопководстве

"Проблема орошения хлопковых полей в стране незначительна".

Как сообщает Report, об этом рассказал журналистам директор Центра аграрных исследований Министерства сельского хозяйства Азербайджана Фирдовси Фикретзаде.

Он отметил, что проблема орошения хлопковых полей традиционная для Азербайджана: "В стране ограниченные водные ресурсы. Но в этом году мы полностью изменили нашу стратегию в сфере хлопководства. Из 130 тыс. гектаров, предусмотренных на хлопководства посевных площадей, под хлопок отведено 102 тыс. гектаров пригодных территорий. Проблемы с орошением на этих участках минимальны. В этом году ожидается рост производства хлопка".

По словам Фикретзаде, государство сформировало инфраструктуру для первичной переработки нечесаного хлопка, в дальнейшем же частный сектор может принимать решение о переработке хлопка в условиях рыночной экономики.

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