В Азербайджане утвердят национальную стратегию использования водных ресурсов

В Азербайджане будет утверждена "Национальная стратегия рационального использования водных ресурсов".

В Азербайджане будет утверждена "Национальная стратегия рационального использования водных ресурсов".

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель начальника Национальной службы гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана Рафиг Вердиев на круглом столе "Роль систем управления водными ресурсами в климатически устойчивом сельском хозяйстве", проводимом в преддверии COP29.

По его словам, стратегия уже представлена правительству: "Она разработана с целью применения подхода к управлению водными ресурсами, обеспечения устойчивого социально-экономического развития страны и безопасности водных ресурсов. Национальная стратегия предусматривает реализацию краткосрочных (6 лет), среднесрочных (6-12 лет) и долгосрочных (12-18 лет) целей".