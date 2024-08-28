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В Азербайджане утвердят национальную стратегию использования водных ресурсов

В Азербайджане утвердят национальную стратегию использования водных ресурсов В Азербайджане будет утверждена "Национальная стратегия рационального использования водных ресурсов".
АПК
28 августа 2024 г. 14:13
В Азербайджане утвердят национальную стратегию использования водных ресурсов

В Азербайджане будет утверждена "Национальная стратегия рационального использования водных ресурсов".

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель начальника Национальной службы гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана Рафиг Вердиев на круглом столе "Роль систем управления водными ресурсами в климатически устойчивом сельском хозяйстве", проводимом в преддверии COP29.

По его словам, стратегия уже представлена правительству: "Она разработана с целью применения подхода к управлению водными ресурсами, обеспечения устойчивого социально-экономического развития страны и безопасности водных ресурсов. Национальная стратегия предусматривает реализацию краткосрочных (6 лет), среднесрочных (6-12 лет) и долгосрочных (12-18 лет) целей".

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