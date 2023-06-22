В Азербайджане убрано более 1 млн тонн зерна

В регионах Азербайджана уборка урожая осеннего сева завершена на 33% площадей.

В регионах Азербайджана уборка урожая осеннего сева завершена на 33% площадей.

Об этом Report сообщили в Министерстве сельского хозяйства.

Согласно информации, на сегодняшний день с полей собрано 728 937 тонн ячменя, 366 037 тонн пшеницы.

По всей стране уборка озимого ячменя завершена на 60% площадей, а пшеницы - на 16%. В настоящее время средняя урожайность с гектара составляет 30,2 центнера по ячменю и 34,4 центнера по пшенице.

В 12 районах, где проводился осенний сев ячменя, уборка ячменя уже близится к завершению. В этом сезоне в Имишлинском районе зерно посеяно на площади около 18 тысяч гектаров. На сегодняшний день уборка завершена на 11 885 гектарах полей. С полей собрано более 46 тысяч тонн, средняя урожайность по зерну составляет 38,8 центнера/га. В Имишлинском районе процесс уборки ячменя завершен на 95% площадей.

В настоящее время на зерновых полях района задействовано 24 комбайна, из которых 11 комбайнов находятся на балансе местного районного подразделения ОАО “Агросервис”. В процессе уборки также задействованы 13 частных комбайнов, принадлежащих физическим и юридическим лицам.

Отметим, что в настоящее время уборочные работы ведутся в 61 районе республики. Всего в процессе уборки урожая было задействовано 1 447 комбайнов. Из убранных полей по всей стране 95 223 гектара были скошены комбайнами ОАО “Агросервис”, остальные - частными комбайнами.

Отметим, что в этом году на территории страны засеяно 1 058 398,9 га зерновых площадей, из которых 40% приходится на ячмень, а 60% - на пшеницу.