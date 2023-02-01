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В Азербайджане сумма аграрных страховых взносов возросла на 18%

В Азербайджане сумма аграрных страховых взносов возросла на 18% Сумма страховых взносов, собранных в Азербайджане в 2022 году, составила 13 млн 699 тыс. манатов, что по сравнению с 2021 годом больше на 18%.
АПК
1 февраля 2023 г. 19:25
В Азербайджане сумма аграрных страховых взносов возросла на 18%

Сумма страховых взносов, собранных в Азербайджане в 2022 году, составила 13 млн 699 тыс. манатов, что по сравнению с 2021 годом больше на 18%.

Как передает Report, об этом заявил заместитель председателя правления Фонда аграрного страхования Фирдовси Агаширинов во время выступления на II Форуме агробизнеса в Баку.

По его словам, в прошлом году в секторе растениеводства было собрано страховых взносов на сумму 8 млн 773 млн манатов, что на 41 % больше, чем в 2021 году.

"По посевам ячменя и пшеницы, имеющих стратегическое значение для продовольственной безопасности страны, собрано 5,66 млн манатов, что составляет 65 % от общей суммы страховых взносов", - сказал Ф.Агаширинов.

Он отметил, что общее число застрахованных фермеров составляет 385 тыс. человек, из которых 9 тыс. 127 человек были застрахованы в 2022 году.

Ф.Агаширинов добавил, что Фонд аграрного страхования стал основным драйвером рынка агрострахования.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda aqrar sığorta haqları 18 % artıb

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