    В Азербайджане страховые выплаты по пшенице и ячменю увеличились на 63%

    АПК
    • 14 января, 2026
    • 16:11
    В Азербайджане страховые выплаты по пшенице и ячменю увеличились на 63%

    В 2025 году в Азербайджане фермерам и хозяйствам, потерпевшим убытки в результате различных происшествий на пшеничных и ячменных полях, выплачено в общей сложности 5 млн 175 тыс. манатов страховых выплат.

    Как сообщает Report со ссылкой на Фонд аграрного страхования, это на 2 млн манатов (на 63%) больше, чем в 2024 году.

    Выплаты по хлопковым полям составили 958 тыс. манатов, что на 72 тыс. манатов (на 8%) больше, чем в 2024 году.

    После зерновых культур и хлопка наибольшее количество аграрных страховых выплат произведено по персикам, кукурузе, миндалю, подсолнечнику, табаку, яблокам, грушам, винограду и абрикосам.

    В 2025 году фермерам и хозяйствам, понесшим убытки в результате различных происшествий, в общей сложности выплачено 9,2 млн манатов страховых выплат, что на 44% больше, чем в 2024 году.

