В Азербайджане создается Центр аграрных исследований и развития
АПК
- 20 февраля, 2026
- 17:36
В Азербайджане будет создан Центр аграрных исследований и развития, подведомственный Министерству сельского хозяйства (МСХ).
Как сообщает Report, это нашло отражение в указе о совершенствовании деятельности ряда государственных органов, подписанном сегодня президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
Новый центр будет создан на базе Центра аграрных инноваций при МСХ и юридического лица публичного права "Центр аграрных исследований".
Последние новости
17:59
В Азербайджане объединяются три структуры Государственного антимонопольного агентстваБизнес
17:57
В Азербайджане созданы новые бюджетные организацииФинансы
17:55
В Азербайджане производство в секторе ИКТ увеличилось на 10%ИКТ
17:50
В Афганистане зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5Другие страны
17:48
Дорин Жунгиету: Молдова рассматривает Азербайджан как потенциального партнера по поставкам СПГЭнергетика
17:45
Писториус: Германия продолжит помогать Украине и усиливать собственную обороноспособностьДругие страны
17:45
Президенты Азербайджана и Словении обменялись письмами - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
17:37
ОАЭ выдали Азербайджану обвиняемого в контрабанде на 1,7 млн манатовПроисшествия
17:36