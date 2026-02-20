Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    • 20 февраля, 2026
    • 17:36
    В Азербайджане создается Центр аграрных исследований и развития

    В Азербайджане будет создан Центр аграрных исследований и развития, подведомственный Министерству сельского хозяйства (МСХ).

    Как сообщает Report, это нашло отражение в указе о совершенствовании деятельности ряда государственных органов, подписанном сегодня президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

    Новый центр будет создан на базе Центра аграрных инноваций при МСХ и юридического лица публичного права "Центр аграрных исследований".

    Azərbaycanda Aqrar Tədqiqatlar və İnkişaf Mərkəzi yaradılır
    Лента новостей