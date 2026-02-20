В Азербайджане создается Центр аграрных исследований и развития

В Азербайджане будет создан Центр аграрных исследований и развития, подведомственный Министерству сельского хозяйства (МСХ).

Как сообщает Report, это нашло отражение в указе о совершенствовании деятельности ряда государственных органов, подписанном сегодня президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Новый центр будет создан на базе Центра аграрных инноваций при МСХ и юридического лица публичного права "Центр аграрных исследований".