    Не менее 200 человек погибли при авиаударе по рынку в Нигерии

    В результате авиаудара, нанесенного нигерийскими военными по рынку в северо-восточном штате Йобе, погибли по меньшей мере 200 человек.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters.

    Отмечается, что удар был нанесен по рынку в деревне Джилли, расположенной на границе штатов Йобе и Борно, где армия вела преследование боевиков террористической группировки Boko Haram.

    По словам советника главы района и традиционного главы округа Фучимерам Лавана Занны Нура Гейдама, число погибших превысило 200 человек. Он сообщил, что пострадавших доставляют в больницы штатов Йобе и Борно.

    Информацию об авиаударе и числе жертв подтвердили также трое местных жителей и представитель одной из международных гуманитарных организаций.

    В Военно-воздушных силах Нигерии заявили, что в районе Джилли были ликвидированы боевики Boko Haram.

    Агентство по чрезвычайным ситуациям штата Йобе (SEMA) сообщило, что получило предварительные сведения об инциденте на рынке Джилли, в результате которого есть жертвы среди торговцев, и уже приступило к экстренному реагированию.

    Один из пострадавших, 43-летний торговец медицинскими товарами Ахмед Али, рассказал, что получил ранения при взрыве. По его словам, в момент удара он попытался убежать, однако затем вместе с другими людьми лег на землю.

    Nigeriyada bazara endirilən aviazərbə nəticəsində azı 200 nəfər ölüb

