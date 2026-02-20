İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Sülh Şurasının ilk iclası XXV Qış Olimpiya Oyunları
    Azərbaycanda Aqrar Tədqiqatlar və İnkişaf Mərkəzi yaradılır

    • 20 fevral, 2026
    • 17:23
    Azərbaycanda Aqrar Tədqiqatlar və İnkişaf Mərkəzi yaradılır

    Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tabeliyindəki Aqrar İnnovasiya Mərkəzinin və "Aqrar Tədqiqatlar Mərkəzi" publik hüquqi şəxsin əsasında eyni tabelikdə Aqrar Tədqiqatlar və İnkişaf Mərkəzinin yaradılması nəzərdə tutulur.

    "Report" xəbər verir ki, bu, Prezident İlham Əliyevin bu gün imzaladığı bir sıra dövlət qurumlarının fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi haqqında fərmanda öz əksini tapıb.

    Fərmana əsasən, Azərbaycanda yeni büdcə təşkilatları yaradılıb.

    İlham Əliyev Fərman Aqrar Tədqiqatlar və İnkişaf Mərkəzi
    В Азербайджане создается Центр аграрных исследований и развития
    Azerbaijan to establish Center for Agricultural Research and Development

