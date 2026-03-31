Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    АПК
    • 31 марта, 2026
    • 17:37
    В Азербайджане с 1 апреля запрещается промышленный вылов рыбы во внутренних водоемах

    В Азербайджане с 1 апреля запрещается промышленный вылов рыбы и других водных биоресурсов в крупных внутренних водоемах.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

    Запрет введен в связи с нерестовым периодом и продлится с 1 апреля по 1 сентября в реке Кура, озере Сарысу, а также в Мингячевирском, Шамкирском, Аразском и Еникендском водохранилищах.

    С 1 сентября промышленный вылов в указанных водоемах может быть возобновлен лицами, получившими рыболовный билет, в соответствии с установленными правилами.

    Для любительской и спортивной рыбалки приобретение рыболовного билета не требуется - она разрешена в течение всего года при соблюдении установленных правил.

    Отметим, что за нарушение правил рыбной ловли и незаконную добычу водных биоресурсов предусмотрена административная и уголовная ответственность.

    Министерство сельского хозяйства Незаконная ловля рыбы Внутренние водоемы
    Sabahdan Azərbaycanın daxili su hövzələrində balıq ovu qadağan edilir

