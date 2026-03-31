В Азербайджане с 1 апреля запрещается промышленный вылов рыбы во внутренних водоемах

В Азербайджане с 1 апреля запрещается промышленный вылов рыбы и других водных биоресурсов в крупных внутренних водоемах.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

Запрет введен в связи с нерестовым периодом и продлится с 1 апреля по 1 сентября в реке Кура, озере Сарысу, а также в Мингячевирском, Шамкирском, Аразском и Еникендском водохранилищах.

С 1 сентября промышленный вылов в указанных водоемах может быть возобновлен лицами, получившими рыболовный билет, в соответствии с установленными правилами.

Для любительской и спортивной рыбалки приобретение рыболовного билета не требуется - она разрешена в течение всего года при соблюдении установленных правил.

Отметим, что за нарушение правил рыбной ловли и незаконную добычу водных биоресурсов предусмотрена административная и уголовная ответственность.