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    В Азербайджане ряд законов приводится в соответствие с законопроектом об аграрной сфере

    АПК
    • 07 октября, 2026
    • 10:21
    В Азербайджане ряд законов приводится в соответствие с законопроектом об аграрной сфере

    В Азербайджане в связи с подготовкой законопроекта "Об аграрной сфере" ряд законов будет приведен в соответствие с новым документом.

    Как сообщает Report, об этом было заявлено на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии.

    Речь идет о Гражданском кодексе, законах "О кредитных союзах", "О бюджетной системе", "О фитосанитарном контроле" и "Об экологически чистом сельском хозяйстве".

    Так, в Гражданском кодексе понятие "сельскохозяйственный кооператив" заменяется понятием "аграрный кооператив", понятие "сельскохозяйственная продукция" - понятием "аграрная продукция";

    В закон "О бюджетной системе" вводится понятие "аграрная субсидия";

    В связи с регулированием вопросов, касающихся растениеводства и здоровья растений, в 4-й главе законопроекта "Об аграрной сфере" из закона "О фитосанитарном контроле" исключается ряд положений, связанных с "фитосанитарной службой", в том числе соответствующие понятия и глава;

    В закон "Об экологически чистом сельском хозяйстве" также вносится ряд терминологических изменений.

    Милли Меджлис Азербайджана (ММ)
    Azərbaycanda bir sıra qanunlar "Aqrar sahə haqqında" qanun layihəsinə uyğunlaşdırılır
    Azerbaijan aligns several laws with draft agrarian sector legislation
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