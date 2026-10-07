В Азербайджане ряд законов приводится в соответствие с законопроектом об аграрной сфере

В Азербайджане в связи с подготовкой законопроекта "Об аграрной сфере" ряд законов будет приведен в соответствие с новым документом.

Как сообщает Report, об этом было заявлено на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии.

Речь идет о Гражданском кодексе, законах "О кредитных союзах", "О бюджетной системе", "О фитосанитарном контроле" и "Об экологически чистом сельском хозяйстве".

Так, в Гражданском кодексе понятие "сельскохозяйственный кооператив" заменяется понятием "аграрный кооператив", понятие "сельскохозяйственная продукция" - понятием "аграрная продукция";

В закон "О бюджетной системе" вводится понятие "аграрная субсидия";

В связи с регулированием вопросов, касающихся растениеводства и здоровья растений, в 4-й главе законопроекта "Об аграрной сфере" из закона "О фитосанитарном контроле" исключается ряд положений, связанных с "фитосанитарной службой", в том числе соответствующие понятия и глава;

В закон "Об экологически чистом сельском хозяйстве" также вносится ряд терминологических изменений.