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В Азербайджане представлена Аграрная инновационная платформа

В Азербайджане представлена Аграрная инновационная платформа Сегодня в Азербайджане состоялась презентация Аграрной инновационной платформы.
АПК
15 марта 2022 г. 18:14
В Азербайджане представлена Аграрная инновационная платформа

Сегодня в Азербайджане состоялась презентация Аграрной инновационной платформы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

Аграрная инновационная платформа - это платформа, предназначенная для отслеживания этапов принятия, обработки и реализации инновационных проектов, с удобным для пользователей интерфейсом. Эта платформа объединит производителей сельскохозяйственной продукции, компании, местные и международные организации.

Целью этой платформы, созданной по инициативе Центра аграрных инноваций при министерстве, является поддержка идей и инициатив фермеров и обеспечение развития аграрной сферы на инновационной основе.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda Aqrar İnnovasiya Platforması təqdim edilib

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