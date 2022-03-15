В Азербайджане представлена Аграрная инновационная платформа

Сегодня в Азербайджане состоялась презентация Аграрной инновационной платформы.

Сегодня в Азербайджане состоялась презентация Аграрной инновационной платформы.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

Аграрная инновационная платформа - это платформа, предназначенная для отслеживания этапов принятия, обработки и реализации инновационных проектов, с удобным для пользователей интерфейсом. Эта платформа объединит производителей сельскохозяйственной продукции, компании, местные и международные организации.

Целью этой платформы, созданной по инициативе Центра аграрных инноваций при министерстве, является поддержка идей и инициатив фермеров и обеспечение развития аграрной сферы на инновационной основе.