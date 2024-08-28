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В Азербайджане предложено разработать механизм совместного управления трансграничными реками 

В Азербайджане предложено разработать механизм совместного управления трансграничными реками  В Азербайджане предложили разработать в рамках COP29 механизм совместного управления трансграничными реками.
АПК
28 августа 2024 г. 16:14
В Азербайджане предложено разработать механизм совместного управления трансграничными реками 

В Азербайджане предложили разработать в рамках COP29 механизм совместного управления трансграничными реками.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель начальника отдела экологической политики Министерства экологии и природных ресурсов Рафиг Вердиев на круглом столе "Роль систем управления водными ресурсами в климатически устойчивом сельском хозяйстве", проводимом в преддверии COP29.

По его словам, Азербайджан планирует разработать данный механизм в рамках COP29 и вовлечь в процесс региональные страны.

"Реализуя адаптационную деятельность при поддержке Зеленого климатического фонда и других организаций, мы сможем повысить устойчивость наших водных ресурсов на фоне будущих климатических изменений", - отметил он.

Вердиев добавил, что на Севере повышается уровень моря, тают ледники, а в засушливых регионах происходит обратное: "Закрытые водоемы пересыхают из-за уменьшения количества осадков и речного стока. Данный вопрос также предлагается включить в механизмы по изменению климата".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda transsərhəd çaylarının birgə idarəetmə mexanizmi ssenarilərinin işlənilməsi təklif edilib

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