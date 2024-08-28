В Азербайджане предложено разработать механизм совместного управления трансграничными реками

В Азербайджане предложили разработать в рамках COP29 механизм совместного управления трансграничными реками.

В Азербайджане предложили разработать в рамках COP29 механизм совместного управления трансграничными реками.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель начальника отдела экологической политики Министерства экологии и природных ресурсов Рафиг Вердиев на круглом столе "Роль систем управления водными ресурсами в климатически устойчивом сельском хозяйстве", проводимом в преддверии COP29.

По его словам, Азербайджан планирует разработать данный механизм в рамках COP29 и вовлечь в процесс региональные страны.

"Реализуя адаптационную деятельность при поддержке Зеленого климатического фонда и других организаций, мы сможем повысить устойчивость наших водных ресурсов на фоне будущих климатических изменений", - отметил он.

Вердиев добавил, что на Севере повышается уровень моря, тают ледники, а в засушливых регионах происходит обратное: "Закрытые водоемы пересыхают из-за уменьшения количества осадков и речного стока. Данный вопрос также предлагается включить в механизмы по изменению климата".