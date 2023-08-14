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В Азербайджане повышена закупочная цена на сахарную свеклу

В Азербайджане повышена закупочная цена на сахарную свеклу 15:09 ООО "Азербайджанское сахарное производственное объединение" (Имишлинский сахарный завод), принадлежащее ООО "Azersun Holding", приняло решение о повышении закупочной цены сахарной свеклы в преддверии сбора урожая. Об этом Report сообщили в Министе
АПК
14 августа 2023 г. 15:24
В Азербайджане повышена закупочная цена на сахарную свеклу

ООО "Азербайджанское сахарное производственное объединение" (Имишлинский сахарный завод), принадлежащее ООО "Azersun Holding", приняло решение о повышении закупочной цены сахарной свеклы в преддверии сбора урожая.

Об этом Report сообщили в Министерстве сельского хозяйства Азербайджана.

Согласно информации, закупочные цены на сахарную свеклу для зимнего и летнего сезона 2023/2024 хозяйственного года увеличены по сравнению с прошлым годом на 4 маната за тонну.

Закупочная цена 1 тонны сахарной свеклы увеличилась с 65 до 69 манатов если содержание сахара равно 12%, с 68 до 72 манатов при содержании сахара в 13%, с 73 до 77 манатов при содержании сахара в 14%, с 77 до 81 маната при содержании сахара в 15% и с 81 до 85 манатов при содержании сахара в 16%.

Отметим, что в этом году сахарной свеклой засеяно 4 534,9 га в 22 районах Азербайджана.

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