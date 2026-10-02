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    В Азербайджане определяются инструменты господдержки аграрной сферы

    АПК
    • 02 октября, 2026
    • 16:23
    В Азербайджане определяются инструменты господдержки аграрной сферы

    В Азербайджане государственная поддержка аграрной сферы будет осуществляться различными инструментами.

    Как сообщает Report, это нашло отражение в проекте нового закона "Об аграрной сфере", подготовленного по инициативе президента Ильхама Алиева и представленного для общественного обсуждения.

    Согласно документу, этими инструментами являются:

    - предоставление аграрных субсидий;

    - применение льгот при продаже и финансовом лизинге средств сельскохозяйственного производства, а также выделение льготных кредитов и средств для финансового лизинга, в том числе финансирование процентов по выданным кредитам;

    - предоставление грантов;

    - государственные инвестиционные вложения;

    - применение налоговых и таможенных льгот;

    - деятельность в сфере аграрного страхования;

    - организация мест сбыта;

    - оказание информационно-консультационных услуг;

    - применение государственных гарантий при производстве аграрной продукции стратегического значения;

    - применение модели государственно-частного партнерства;

    - оказание поддержки научно-исследовательской, лабораторной, экспериментальной деятельности, лечебно-профилактической деятельности в области болезней растений и животных, обеззараживания и испытательной деятельности, а также аграрному образованию, обучению и профессиональной подготовке;

    - возмещение ущерба, причиненного физическим и юридическим лицам в результате особо опасных заболеваний животных в определенных случаях.

    Порядок субсидирования в аграрной сфере определяется органом (учреждением), назначенным соответствующим органом исполнительной власти.

    При осуществлении мер государственной поддержки за основу берутся данные Системы и учитывается рейтинговая система производителей аграрной продукции.

    Государственная поддержка в сфере аграрного страхования регулируется законом "Об аграрном страховании".

    Ильхам Алиев Государственная поддержка
    Azərbaycanda aqrar sahəyə dövlət dəstəyi vasitələri müəyyənləşir
    Azerbaijan defines state support instruments for agricultural sector
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