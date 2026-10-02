В Азербайджане определяются инструменты господдержки аграрной сферы
- 02 октября, 2026
- 16:23
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В Азербайджане государственная поддержка аграрной сферы будет осуществляться различными инструментами.
Как сообщает Report, это нашло отражение в проекте нового закона "Об аграрной сфере", подготовленного по инициативе президента Ильхама Алиева и представленного для общественного обсуждения.
Согласно документу, этими инструментами являются:
- предоставление аграрных субсидий;
- применение льгот при продаже и финансовом лизинге средств сельскохозяйственного производства, а также выделение льготных кредитов и средств для финансового лизинга, в том числе финансирование процентов по выданным кредитам;
- предоставление грантов;
- государственные инвестиционные вложения;
- применение налоговых и таможенных льгот;
- деятельность в сфере аграрного страхования;
- организация мест сбыта;
- оказание информационно-консультационных услуг;
- применение государственных гарантий при производстве аграрной продукции стратегического значения;
- применение модели государственно-частного партнерства;
- оказание поддержки научно-исследовательской, лабораторной, экспериментальной деятельности, лечебно-профилактической деятельности в области болезней растений и животных, обеззараживания и испытательной деятельности, а также аграрному образованию, обучению и профессиональной подготовке;
- возмещение ущерба, причиненного физическим и юридическим лицам в результате особо опасных заболеваний животных в определенных случаях.
Порядок субсидирования в аграрной сфере определяется органом (учреждением), назначенным соответствующим органом исполнительной власти.
При осуществлении мер государственной поддержки за основу берутся данные Системы и учитывается рейтинговая система производителей аграрной продукции.
Государственная поддержка в сфере аграрного страхования регулируется законом "Об аграрном страховании".