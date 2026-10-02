В Азербайджане определяются инструменты господдержки аграрной сферы

В Азербайджане государственная поддержка аграрной сферы будет осуществляться различными инструментами.

Как сообщает Report, это нашло отражение в проекте нового закона "Об аграрной сфере", подготовленного по инициативе президента Ильхама Алиева и представленного для общественного обсуждения.

Согласно документу, этими инструментами являются:

- предоставление аграрных субсидий;

- применение льгот при продаже и финансовом лизинге средств сельскохозяйственного производства, а также выделение льготных кредитов и средств для финансового лизинга, в том числе финансирование процентов по выданным кредитам;

- предоставление грантов;

- государственные инвестиционные вложения;

- применение налоговых и таможенных льгот;

- деятельность в сфере аграрного страхования;

- организация мест сбыта;

- оказание информационно-консультационных услуг;

- применение государственных гарантий при производстве аграрной продукции стратегического значения;

- применение модели государственно-частного партнерства;

- оказание поддержки научно-исследовательской, лабораторной, экспериментальной деятельности, лечебно-профилактической деятельности в области болезней растений и животных, обеззараживания и испытательной деятельности, а также аграрному образованию, обучению и профессиональной подготовке;

- возмещение ущерба, причиненного физическим и юридическим лицам в результате особо опасных заболеваний животных в определенных случаях.

Порядок субсидирования в аграрной сфере определяется органом (учреждением), назначенным соответствующим органом исполнительной власти.

При осуществлении мер государственной поддержки за основу берутся данные Системы и учитывается рейтинговая система производителей аграрной продукции.

Государственная поддержка в сфере аграрного страхования регулируется законом "Об аграрном страховании".