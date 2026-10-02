В Азербайджане определят 32 задачи государства в аграрной сфере
АПК
- 02 октября, 2026
- 16:17
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Проект нового закона "Об аграрной сфере" предусматривает 32 задачи государства в аграрном секторе Азербайджана.
Как сообщает Report, соответствующий законопроект подготовлен по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева и представленном на общественное обсуждение.
Последние новости
04:53
МВФ одобрил продление кредитной программы для Боливии на три годаДругие страны
04:16
UKMTO: У берегов Омана атакован нефтяной танкерДругие страны
04:05
Yonhap: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Восточного моряДругие страны
03:44
Сегодня отмечается День сотрудничества тюркских государствВнешняя политика
03:07
Трамп: США не будут вводить запрет на экспорт дизельного топливаДругие страны
02:39
Bloomberg: Пентагон сократит выплаты военным киберспециалистамДругие страны
02:21
Обсуждено развитие стратегических связей между Азербайджаном и СербиейВнешняя политика
01:50
В России заключенный застрелил в поезде конвоира во время этапированияВ регионе
01:12