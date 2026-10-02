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    В Азербайджане определят 32 задачи государства в аграрной сфере

    АПК
    • 02 октября, 2026
    • 16:17
    В Азербайджане определят 32 задачи государства в аграрной сфере

    Проект нового закона "Об аграрной сфере" предусматривает 32 задачи государства в аграрном секторе Азербайджана.

    Как сообщает Report, соответствующий законопроект подготовлен по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева и представленном на общественное обсуждение.

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