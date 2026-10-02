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    Aqrar sahədə dövlətin vəzifələri müəyyənləşir

    ASK
    • 02 oktyabr, 2026
    • 16:01
    Aqrar sahədə dövlətin vəzifələri müəyyənləşir

    Azərbaycanda aqrar sahədə dövlətin 32 vəzifəsi olacaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu, Prezident İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə hazırlanmış və ictimai müzakirəyə təqdim edilmiş "Aqrar sahə haqqında" yeni qanunun layihəsində öz əksini tapıb.

    Sənədə əsasən, həmin vəzifələr aşağıdakılardır:

    - normativ tənzimləmənin həyata keçirilməsi;

    - aqrar sahənin inkişafına dair dövlət siyasətinin formalaşdırılması, o cümlədən dövlət proqramlarının, strategiyaların, milli fəaliyyət planlarının, konsepsiyaların və bu kimi digər sənədlərin hazırlanması və həyata keçirilməsi;

    - aqrar sahəyə dövlət nəzarətinin təşkili və həyata keçirilməsi;

    - aqrar sahə subyektlərinin, aqrar istehsal vasitələrinin və aqrar məhsulların uçotunun və qeydiyyatının təşkili;

    - məhsuldarlığın, rəqabət qabiliyyətinin və istehsal səmərəliliyinin artırılması, habelə aqrar sahə subyektlərinin mənafeyinin qorunması ilə bağlı tədbirlərin görülməsi;

    - dövlət dəstəyi tədbirlərinin həyata keçirilməsi;

    - aqrar xidmətlərin həyata keçirilməsi, habelə aqrar xidmət mərkəzlərinin və maddi-texniki təminat sisteminin təşkili və inkişaf etdirilməsi;

    - heyvan və bitki sağlamlığının qorunması üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsi;

    - vergi intizamının gücləndirilməsi və maliyyə şəffaflığının təmin olunması;

    - elmi tədqiqatların, innovasiyaların, rəqəmsallaşmanın və insan kapitalının inkişafının dəstəklənməsi;

    - aqroparkların, aqroklasterlərin, daşınma və aqrar emal infrastrukturunun yaradılmasının və inkişafının təşviqi;

    - kənd təsərrüfatı təyinatlı torpaqlardan səmərəli istifadənin təşkili;

    - heyvandarlıqda seleksiya-damazlıq, bitkiçilikdə seleksiya və toxumçuluq sisteminin inkişaf etdirilməsi;

    - kənd yerlərinin dayanıqlı inkişafı üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsi;

    - aqrar sahənin rəqəmsallaşdırılması üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsi;

    - aqrar məhsulun istehsalı ilə bağlı texniki tələblərin (aqrotexniki, aqrokimyəvi, suvarma sistemləri və s.), standartların və reqlamentlərin müəyyənləşdirilməsi;

    - aqrar sahənin inkişafı və ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədilə monitorinq, qiymətləndirmə və proqnozlaşdırmanın həyata keçirilməsi;

    - müvafiq icra hakimiyyəti orqanının müəyyən etdiyi orqan (qurum) tərəfindən respublika üzrə tövsiyə xarakterli aqrar ixtisaslaşmanın aparılması və təsdiqi;

    - aqrar sahə üzrə milli genetik ehtiyatların qorunması və səmərəli idarə olunması;

    - karantin tətbiq edilən və xüsusi təhlükəli zərərli orqanizmlərə qarşı mübarizə tədbirlərinin həyata keçirilməsi;

    - qanuna uyğun olaraq hüquqmüəyyənedici sənədlərin (patent, lisenziya və icazələr, habelə müəlliflik şəhadətnamələri) verilməsi;

    - dayanıqlı aqrar sistemin təmin olunması, inteqrasiya olunmuş kənd təsərrüfatı sistemlərinin genişləndirilməsi və aqrar məhsul istehsalında bərpa olunan enerji mənbələrindən istifadənin artırılması üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsi;

    - qeyri-formal məşğulluğun qarşısının alınması və dayanıqlı məşğulluğun artırılması üzrə tədbirlərin həyata keçirilməsi;

    - sosial inklüzivliyin təmin olunması, qadınların, gənclərin və həssas sosial qrupların aqrar sahədə iştirakının dəstəklənməsi;

    - aqrar kooperativlərin və aqrar sahədə fəaliyyət göstərən ictimai birliklərin yaradılmasının təşviqi, fəaliyyətinin dəstəklənməsi və gücləndirilməsi;

    - sığorta fəaliyyətinin təşkili və inkişaf etdirilməsi;

    - aqrar sahədə iqlim dəyişiklikləri ilə mübarizə və dəyişikliklərə adaptasiyanın təşviqi;

    - dövlət-özəl tərəfdaşlığının inkişaf etdirilməsi və investisiyaların təşviqi;

    - bazar intervensiyasının həyata keçirilməsi;

    - aqrar sahənin yerli və beynəlxalq bazarlara inteqrasiyası, məhsul dövriyyəsinin, o cümlədən ixracının dəstəklənməsi;

    - aqrar sahə üzrə beynəlxalq əməkdaşlığın həyata keçirilməsi;

    - su ehtiyatlarından, o cümlədən suvarma suyundan səmərəli istifadənin təmin edilməsi.

    Prezident İlham Əliyev Aqrar sahə
    В Азербайджане определят 32 задачи государства в аграрной сфере
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