В Азербайджане начата подготовка к применению БПЛА в аграрной сфере
АПК
- 03 сентября, 2025
- 11:47
В Азербайджане начата подготовка к применению профессиональных БПЛА и дополнительного оборудования в аграрной сфере.
Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.
Согласно информации, для применения в аграрной сфере будут установлены климатические станции и датчики влажности почвы.
