В Азербайджане начата подготовка к применению БПЛА в аграрной сфере

В Азербайджане начата подготовка к применению профессиональных БПЛА и дополнительного оборудования в аграрной сфере.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

Согласно информации, для применения в аграрной сфере будут установлены климатические станции и датчики влажности почвы.