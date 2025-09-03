    İlham Əliyev Şanxay Əməkdaşlığı Təşkilatı Çin ATƏT-in Minsk qrupu Əfqanıstanda zəlzələ

    Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi peşəkar PUA-lardan istifadə edəcək

    • 03 sentyabr, 2025
    • 11:38
    Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi peşəkar PUA-lardan istifadə edəcək

    Azərbaycanda aqrar sahədə peşəkar PUA və əlavə avadanlıqlar tətbiq edilməsi üçün hazırlıqlara başlanılıb.

    "Report" bu barədə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə istinadən xəbər verir. 

    Məlumata görə, bundan başqa, aqrar sahədə tətbiq etmək üçün iqlim stansiyaları və torpaq nəmlik sensorları da quraşdırılacaq. 

    В Азербайджане начата подготовка к применению БПЛА в аграрной сфере
    Azerbaijan to use professional drones in agriculture

