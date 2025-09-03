Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi peşəkar PUA-lardan istifadə edəcək
ASK
- 03 sentyabr, 2025
- 11:38
Azərbaycanda aqrar sahədə peşəkar PUA və əlavə avadanlıqlar tətbiq edilməsi üçün hazırlıqlara başlanılıb.
"Report" bu barədə Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinə istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, bundan başqa, aqrar sahədə tətbiq etmək üçün iqlim stansiyaları və torpaq nəmlik sensorları da quraşdırılacaq.
Son xəbərlər
12:47
İslandiya - Azərbaycan oyununun hakimi ikinci dəfə millilərin seçmə mərhələ matçına təyinat alıbFutbol
12:46
Sabah yağış yağacaq - PROQNOZEkologiya
12:45
Foto
Bakıda beynəlxalq tədbirin keçirildiyi ərazidə radiasiyaya çirklənmə aşkarlanmayıbHadisə
12:44
Ermənistanın Təhlükəsizlik Şurasının katibi Fransaya səfər edəcəkRegion
12:42
Ukrayna səfiri: Azərbaycanla strateji tərəfdaşlığı daha da gücləndirəcəyikXarici siyasət
12:41
ABB müştərilər üçün AniPay inteqrasiyalı yeni QR ödəniş həllini təqdim etdi!Maliyyə
12:36
MÜTDA: Uşaqlara quru çörək və su verən bağça müdirinin işinə xitam verilibElm və təhsil
12:34
Azərbaycan klubu doqquz basketbolçusu ilə yollarını ayırıbKomanda
12:33