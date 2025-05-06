В Азербайджане начался сезон выращивания коконов

12:01

Министерство сельского хозяйства Азербайджана объявило о начале сезона выращивания коконов в 2025 году.

Как сообщает Report со ссылкой на Минсельхоз, сегодня на Гахской станции племенного шелководства семена тутового шелкопряда были розданы шелководам из 40 регионов, расположенных в равнинной и предгорной зонах.

В мероприятии приняли участие заместитель министра Сарван Джафаров, руководители соответствующих структурных подразделений министерства, руководство Исполнительной власти Гахского района, директора Государственных центров аграрного развития (ГАИР), фермеры из различных регионов, а также представители СМИ.

Всего после инкубации до 5 мая шелководам было передано 5 500 коробок семян шелкопряда. Процесс распределения семян среди фермеров продолжается.