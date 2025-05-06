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В Азербайджане начался сезон выращивания коконов

В Азербайджане начался сезон выращивания коконов 12:01
АПК
6 мая 2025 г. 12:35
В Азербайджане начался сезон выращивания коконов

Министерство сельского хозяйства Азербайджана объявило о начале сезона выращивания коконов в 2025 году.

Как сообщает Report со ссылкой на Минсельхоз, сегодня на Гахской станции племенного шелководства семена тутового шелкопряда были розданы шелководам из 40 регионов, расположенных в равнинной и предгорной зонах.

В мероприятии приняли участие заместитель министра Сарван Джафаров, руководители соответствующих структурных подразделений министерства, руководство Исполнительной власти Гахского района, директора Государственных центров аграрного развития (ГАИР), фермеры из различных регионов, а также представители СМИ.

Всего после инкубации до 5 мая шелководам было передано 5 500 коробок семян шелкопряда. Процесс распределения семян среди фермеров продолжается.

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