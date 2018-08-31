В Азербайджане начался сбор хлопка - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

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*** 14:59

Физули. 31 августа. REPORT.AZ/ В Физулинском районе начался сбор хлопка.

Как сообщает карабахское бюро Report, такой ранний сбор хлопка объясняется благоприятными погодными условиями и агротехническим уходом за полями.

По данным, в этом году по Физулинскому району на территории площадью более 2000 гектаров посажен хлопок, завершилась подготовка к сбору. В ближайшие дни планируется мобилизовать технику на поля.

Отметим, что в этом году фермеры смогут сдавать хлопок по 60 гяпиков, к тому же за каждый килограмм урожая будет дополнительно выдаваться субсидия 10 гяпиков.