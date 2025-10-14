Ильхам Алиев Путь к Победе Международная ассоциация судей ЧМ-2026 Саммит мира по Ближнему Востоку
    В Азербайджане началась экспедиция по оценке рыбных запасов

    АПК
    • 14 октября, 2025
    • 09:43
    В Каспийском море и внутренних водоемах проводится экспедиция с участием специалистов из Турции с целью научного изучения и правильной оценки рыбных запасов.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства.

    Согласно информации, экспедиция, которая продлится до 23 октября, организована Центром рыболовства и аквакультуры при участии Института зоологии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), Научно-исследовательского института животноводства и рыболовства, Азербайджанского государственного аграрного университета и приглашенных из Турции специалистов.

    Целью исследования является оценка популяции рыб и других водных биоресурсов, биоразнообразия и экологической ситуации, определение квот на вылов рыбы на 2026 год на основе научных данных.

    Информация, подготовленная на основе результатов экспедиции, будет представлена в Кабинет министров.

    Каспийское море мониторинг рыбные запасы
    Azərbaycanda balıq ehtiyatının qiymətləndirilməsi üzrə ekspedisiya başlayıb
    Fish stock assessment expedition begins in Azerbaijan

