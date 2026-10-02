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    Инициированный Ильхамом Алиевым аграрный законопроект представлен на общественное обсуждение

    АПК
    • 02 октября, 2026
    • 16:16
    Инициированный Ильхамом Алиевым аграрный законопроект представлен на общественное обсуждение

    Проект нового закона "Об аграрной сфере", подготовленный по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева, представлен на общественное обсуждение.

    Как сообщает Report, документ состоит из семи глав и 28 статей.

    В соответствии с пунктами 10 и 11 части I статьи 94 Конституции закон определяет правовые, организационные, социальные и экономические основы государственного регулирования и государственной поддержки аграрной сферы.

    Документ направлен на обеспечение развития аграрного сектора, продовольственной безопасности и устойчивого развития сельских территорий, создание необходимых условий для производства и первичной переработки аграрной продукции, адаптацию отрасли к изменению климата и эффективное использование земель сельскохозяйственного назначения.

    Ильхам Алиев
    "Aqrar sahə haqqında" yeni qanunun layihəsi ictimai müzakirəyə təqdim edilib
    Agriculture bill initiated by Ilham Aliyev submitted for public discussion
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