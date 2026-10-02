Инициированный Ильхамом Алиевым аграрный законопроект представлен на общественное обсуждение
- 02 октября, 2026
- 16:16
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Проект нового закона "Об аграрной сфере", подготовленный по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева, представлен на общественное обсуждение.
Как сообщает Report, документ состоит из семи глав и 28 статей.
В соответствии с пунктами 10 и 11 части I статьи 94 Конституции закон определяет правовые, организационные, социальные и экономические основы государственного регулирования и государственной поддержки аграрной сферы.
Документ направлен на обеспечение развития аграрного сектора, продовольственной безопасности и устойчивого развития сельских территорий, создание необходимых условий для производства и первичной переработки аграрной продукции, адаптацию отрасли к изменению климата и эффективное использование земель сельскохозяйственного назначения.