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В Азербайджане на 85% зерновых полей завершена уборка урожая

В Азербайджане на 85% зерновых полей завершена уборка урожая В Азербайджане на 85% зерновых полей уборка полностью завершена.
АПК
16 июля 2024 г. 11:50
В Азербайджане на 85% зерновых полей завершена уборка урожая

В Азербайджане на 85% зерновых полей уборка полностью завершена.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства, уборка завершена на 95,8% полей ячменя и 77,2% полей пшеницы.

С полей собрано 2 млн 691 тыс. 552 тонны урожая, из которых 1 млн 492 тыс. 746 тонн - пшеница, 1 млн 198 тыс. 806 тонн - ячмень. Средняя урожайность пшеницы составляет 33 центнера, ячменя – 29,4 центнера. В целом средняя урожайность зерна достигла 31,3 центнера.

В настоящее время активные уборочные работы ведутся в горных и предгорных районах. В уборке задействовано 925 комбайнов. Из них 282 комбайна принадлежат ОАО "Агросервис", а 643 — физическим и юридическим лицам.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycandakı taxıl sahələrinin 85 %-də biçin başa çatıb

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