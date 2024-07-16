В Азербайджане на 85% зерновых полей завершена уборка урожая

В Азербайджане на 85% зерновых полей уборка полностью завершена.

В Азербайджане на 85% зерновых полей уборка полностью завершена.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство сельского хозяйства, уборка завершена на 95,8% полей ячменя и 77,2% полей пшеницы.

С полей собрано 2 млн 691 тыс. 552 тонны урожая, из которых 1 млн 492 тыс. 746 тонн - пшеница, 1 млн 198 тыс. 806 тонн - ячмень. Средняя урожайность пшеницы составляет 33 центнера, ячменя – 29,4 центнера. В целом средняя урожайность зерна достигла 31,3 центнера.

В настоящее время активные уборочные работы ведутся в горных и предгорных районах. В уборке задействовано 925 комбайнов. Из них 282 комбайна принадлежат ОАО "Агросервис", а 643 — физическим и юридическим лицам.