В Азербайджане частные ветеринарные службы привлекут к упрощенному налогообложению

В Азербайджане ежемесячная стабильная сумма по упрощенному налогу для физических лиц, занимающихся частной ветеринарной деятельностью, установлена в размере 20 манатов.

В Азербайджане ежемесячная стабильная сумма по упрощенному налогу для физических лиц, занимающихся частной ветеринарной деятельностью, установлена в размере 20 манатов.

Как сообщает Report, в связи с этим в Налоговый кодекс добавлена новая статья.

Законопроект будет обсужден на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Сумма ежемесячного налога для физических лиц, занимающихся этой деятельностью, будет определяться по следующим коэффициентам:

- город Баку (включая села и поселки) – 2,0;

- города Гянджа, Сумгайыт и Хырдалан – 1,5;

- поселки и села Абшеронского района (за исключением горда Хырдалан), городах Ширван, Мингячевир, Нахчыван, Лянкяран, Евлах, Шеки и Нафталан – 1,0;

- другие районы (города) и поселки (села) – 0,5.