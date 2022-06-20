О нас

В Азербайджане частные ветеринарные службы привлекут к упрощенному налогообложению

В Азербайджане частные ветеринарные службы привлекут к упрощенному налогообложению В Азербайджане ежемесячная стабильная сумма по упрощенному налогу для физических лиц, занимающихся частной ветеринарной деятельностью, установлена в размере 20 манатов.
АПК
20 июня 2022 г. 11:22
В Азербайджане частные ветеринарные службы привлекут к упрощенному налогообложению

В Азербайджане ежемесячная стабильная сумма по упрощенному налогу для физических лиц, занимающихся частной ветеринарной деятельностью, установлена в размере 20 манатов.

Как сообщает Report, в связи с этим в Налоговый кодекс добавлена новая статья.

Законопроект будет обсужден на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

Сумма ежемесячного налога для физических лиц, занимающихся этой деятельностью, будет определяться по следующим коэффициентам:

- город Баку (включая села и поселки) – 2,0;

- города Гянджа, Сумгайыт и Хырдалан – 1,5;

- поселки и села Абшеронского района (за исключением горда Хырдалан), городах Ширван, Мингячевир, Нахчыван, Лянкяран, Евлах, Шеки и Нафталан – 1,0;

- другие районы (города) и поселки (села) – 0,5.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda özəl baytarlıq xidmətləri sadələşdirilmiş vergiyə cəlb olunacaq

Экслюзивные новости

Путешественник из Украины: В Карабахе большие перспективы для развития туризма
Путешественник из Украины: В Карабахе большие перспективы для развития туризма
20 июня 2022 г. 11:11
Глава волонтерского движения: В Украине происходит немыслимая трагедия, совершаются зверства
ФотоГлава волонтерского движения: "В Украине происходит немыслимая трагедия, совершаются зверства"
18 июня 2022 г. 11:47
TRACECA: Грузоперевозки через Азербайджан резко возрастут
TRACECA: Грузоперевозки через Азербайджан резко возрастут
17 июня 2022 г. 19:11
Экс-глава МИД Израиля: Азербайджан - важный поставщик энергоресурсов в Европу
Экс-глава МИД Израиля: Азербайджан - важный поставщик энергоресурсов в Европу
17 июня 2022 г. 17:42
В Милли Меджлис поступил проект поправок в госбюджет на 2022 год - ЭКСКЛЮЗИВ
В Милли Меджлис поступил проект поправок в госбюджет на 2022 год - ЭКСКЛЮЗИВ
17 июня 2022 г. 17:10
Экс-президент Молдовы: Азербайджан успешно справился с пандемией
Экс-президент Молдовы: Азербайджан успешно справился с пандемией
17 июня 2022 г. 17:05
Ткешелашвили: Азербайджан привержен миру и стабильности в регионе
Ткешелашвили: Азербайджан привержен миру и стабильности в регионе
17 июня 2022 г. 16:01
Миндауду: Глобальный Бакинский форум важен для предотвращения пандемий в будущем
Миндауду: Глобальный Бакинский форум важен для предотвращения пандемий в будущем
17 июня 2022 г. 15:25
Экс-президент ГА ООН: Азербайджан успешно справился с пандемией COVID-19
Экс-президент ГА ООН: Азербайджан успешно справился с пандемией COVID-19
17 июня 2022 г. 15:04
В Международный аэропорт Физули назначен директор
В Международный аэропорт Физули назначен директор
17 июня 2022 г. 13:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi