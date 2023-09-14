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В Азербайджане 70% спроса на семена зерновых удовлетворяется за счет местного производства

В Азербайджане 70% спроса на семена зерновых удовлетворяется за счет местного производства Из 100 тысяч тонн спроса на семена зерновых в Азербайджане около 70% покрывается за счет местного производства.
АПК
14 сентября 2023 г. 15:34
В Азербайджане 70% спроса на семена зерновых удовлетворяется за счет местного производства

Более 70% потребности Азербайджана в 100 тысячах тонн семян зерновых покрывается за счет местного производства.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Ассоциации производителей и переработчиков зерна Азербайджана Ниязи Амирбеков журналистам на фестивале аграрных инноваций в Гаджигабуле.

Он отметил, что с каждым годом местные семеноводы стали занимать все большую долю рынка.

По словам Амирбекова, в Гаджигабуле в прошлом году была зафиксирована рекордная по стране урожайность зерновых: "Так, общая урожайность составила 55 центнеров. Гаджигабул - сложный район из-за климатических условий и почвы. Если мы можем добиться таких результатов здесь, то это означает, что в сельскохозяйственном секторе будут достигнуты успехи".

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