В Азербайджане 70% спроса на семена зерновых удовлетворяется за счет местного производства

Из 100 тысяч тонн спроса на семена зерновых в Азербайджане около 70% покрывается за счет местного производства.

Более 70% потребности Азербайджана в 100 тысячах тонн семян зерновых покрывается за счет местного производства.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Ассоциации производителей и переработчиков зерна Азербайджана Ниязи Амирбеков журналистам на фестивале аграрных инноваций в Гаджигабуле.

Он отметил, что с каждым годом местные семеноводы стали занимать все большую долю рынка.

По словам Амирбекова, в Гаджигабуле в прошлом году была зафиксирована рекордная по стране урожайность зерновых: "Так, общая урожайность составила 55 центнеров. Гаджигабул - сложный район из-за климатических условий и почвы. Если мы можем добиться таких результатов здесь, то это означает, что в сельскохозяйственном секторе будут достигнуты успехи".