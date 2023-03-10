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В аграрном секторе Азербайджана в этом году будет использовано 4 млрд кубометров воды

В аграрном секторе Азербайджана в этом году будет использовано 4 млрд кубометров воды В Азербайджане потребуется около 4 млрд кубических метров воды для орошения сельскохозяйственных культур, которые будут возделываться на площади 1,3 млн гектаров в 51 районе.
АПК
10 марта 2023 г. 15:46
В аграрном секторе Азербайджана в этом году будет использовано 4 млрд кубометров воды

В Азербайджане потребуется около 4 млрд кубических метров воды для орошения сельскохозяйственных культур, которые будут возделываться на площади 1,3 млн гектаров в 51 районе.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства Сарван Джафаров на пресс-конференции на тему "Причины нехватки воды в стране и текущая ситуация".

"В том числе под зерновые культуры на площади 227 тыс. га предусмотрено 655 млн кубометров, под хлопковые культуры на площади 62 тыс. га - 206 млн кубометров воды", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanın aqrar sektorunda bu il 4 milyard kubmetr su istifadə ediləcək

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