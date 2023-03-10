В аграрном секторе Азербайджана в этом году будет использовано 4 млрд кубометров воды

В Азербайджане потребуется около 4 млрд кубических метров воды для орошения сельскохозяйственных культур, которые будут возделываться на площади 1,3 млн гектаров в 51 районе.

В Азербайджане потребуется около 4 млрд кубических метров воды для орошения сельскохозяйственных культур, которые будут возделываться на площади 1,3 млн гектаров в 51 районе.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства Сарван Джафаров на пресс-конференции на тему "Причины нехватки воды в стране и текущая ситуация".

"В том числе под зерновые культуры на площади 227 тыс. га предусмотрено 655 млн кубометров, под хлопковые культуры на площади 62 тыс. га - 206 млн кубометров воды", - отметил он.