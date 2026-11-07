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    В Агдаше проходит II Международный фестиваль айвы

    АПК
    • 07 ноября, 2026
    • 15:44
    В Агдаше проходит II Международный фестиваль айвы

    Сегодня в Агдаше проходит II Международный фестиваль айвы.

    Как сообщает верхнеширванское бюро Report, в мероприятии участвуют около 100 государственных и частных организаций.

    Наряду с агдашскими фермерами свою продукцию представляют производители из других регионов страны. Участники демонстрируют различные сорта айвы, варенья и сладости из этого фрукта, образцы национальной кухни, а также изделия ручной работы и другую продукцию.

    Особый интерес посетителей на фестивале вызвали образцы ковроткачества и других ремесел. В мероприятии участвуют не только местные жители, но и гости и туристы из разных регионов.

    Основная цель фестиваля - популяризация традиций выращивания айвы, поддержка местных производителей, расширение рынков сбыта их продукции и сохранение национально-культурного наследия.

    В Агдаше проходит II Международный фестиваль айвы
    В Агдаше проходит II Международный фестиваль айвы
    В Агдаше проходит II Международный фестиваль айвы
    В Агдаше проходит II Международный фестиваль айвы
    В Агдаше проходит II Международный фестиваль айвы
    В Агдаше проходит II Международный фестиваль айвы

    Сельское хозяйство Азербайджана Агдаш
    Фото
    Ağdaşda II Heyva Festivalı və Aqrar Biznes Festivalı keçirilib – Yenilənib
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