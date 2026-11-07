Сегодня в Агдаше проходит II Международный фестиваль айвы.

Как сообщает верхнеширванское бюро Report, в мероприятии участвуют около 100 государственных и частных организаций.

Наряду с агдашскими фермерами свою продукцию представляют производители из других регионов страны. Участники демонстрируют различные сорта айвы, варенья и сладости из этого фрукта, образцы национальной кухни, а также изделия ручной работы и другую продукцию.

Особый интерес посетителей на фестивале вызвали образцы ковроткачества и других ремесел. В мероприятии участвуют не только местные жители, но и гости и туристы из разных регионов.

Основная цель фестиваля - популяризация традиций выращивания айвы, поддержка местных производителей, расширение рынков сбыта их продукции и сохранение национально-культурного наследия.