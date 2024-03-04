Узбекские аграрии в мае могут принять участие в отраслевых ярмарках в Баку

Узбекские аграрии могут принять участие в отраслевых ярмарках, которые пройдут 15-17 мая в Баку.

Узбекские аграрии могут принять участие в отраслевых ярмарках, которые пройдут 15-17 мая в Баку.

Как передает Report со ссылкой на узбекские СМИ, об этом министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов заявил на встрече с послом Узбекистана в Баку Бахромом Ашрафхановым.

Он также пригласил узбекских аграриев принять участие в инвестпроектах по животноводству, посадке различных сельхозкультур в Азербайджане.

В ходе встречи были обсуждены перспективы двустороннего взаимодействия в сельском хозяйстве.

Азербайджанской стороне была представлена информация о развитии аграрного сектора Узбекистана, направлениях Стратегии развития сельского хозяйства республики до 2030 года, работе по внедрению азербайджанского опыта в области цифровизации сельского хозяйства, эффективного водопользования, выращивания фундука, особых сортов граната и винограда и других культур.