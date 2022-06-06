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Упрощен доступ на рынок фермерам, занимающимся агротуризмом

Упрощен доступ на рынок фермерам, занимающимся агротуризмом В рамках проекта "Из города в село", реализуемого при поддержке ОАО "Аграрные закупки и снабжение" ("Aqrar Tədarük və Təchizat"), принадлежащего Минсельхозу, создана платформа электронного агротуризма, через которую фермеры смогут продавать свою продукцию
АПК
6 июня 2022 г. 13:52
Упрощен доступ на рынок фермерам, занимающимся агротуризмом

В рамках проекта "Из города в село", реализуемого при поддержке ОАО "Аграрные закупки и снабжение" ("Aqrar Tədarük və Təchizat"), принадлежащего Минсельхозу, создана платформа электронного агротуризма, через которую фермеры смогут продавать свою продукцию.

Как сообщает Report, об этом сказал представитель ОАО "Аграрные закупки и снабжение" Заур Байрамов.

З.Байрамов отметил, что в будущем данная платформа будет запущена как платформа электронной торговли: "Также будет запущено мобильное приложение. Фермеры смогут без ограничений дистанционно продавать свою продукцию посредством электронной платформы агротуризма".

По его словам, потенциал агротуризма в Азербайджане широк: "Много фермеров хотят осуществлять деятельность в сфере агротуризма. В рамках проекта "Из города в село" планируется оказание поддержки фермерам по ряду направлений".

З.Байрамов отметил, что проект "Из города в село" стартовал с января 2020 года: "Всего в проекте около 220 обратившихся фермеров. Хозяйство более 130 из них было осмотрено. Около 100 фермеров были привлечены к тренингам".

Целью проекта "Из города в село" является развитие агротуризма в стране, повышение занятости населения в регионах, создание альтернативного канала сбыта для местных фермерских хозяйств, а также создание различных туристических возможностей для городских жителей и иностранных туристов.

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Версия на азербайджанском языке Aqroturizmlə məşğul olan fermerlərin bazara çıxışı asanlaşdırılıb

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