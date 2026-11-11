Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    В Японии произошла утечка данных ряда организаций, а также Комиссии по атомной энергии

    Другие страны
    • 11 ноября, 2026
    • 10:47
    В Японии произошла утечка данных ряда организаций, а также Комиссии по атомной энергии

    Кабинет министров Японии объявил, что в результате несанкционированного доступа к данным компании, предоставляющей услуги по рассылке электронных информационных бюллетеней и другие услуги по распространению информации о политике, находящейся в его ведении, произошла утечка примерно 63 тыс. зарегистрированных адресов электронной почты.

    Как передает Report, об этом сообщают японские медиа.

    "Утечка информации включает 62 863 адреса электронной почты, зарегистрированного на 14 электронных информационных бюллетеней и других сервисов, связанных с политикой", - сказано в сообщении.

    В частности, не исключается утечка из электронных информационных бюллетеней таких организаций, как Комиссия по безопасности пищевых продуктов и Комиссия по атомной энергии.

    В Кабмине заявили, что инцидент произошел из-за несанкционированного доступа к данным компании Arara, предоставляющей услуги по рассылке электронных информационных бюллетеней. После получения сообщения от компании в конце октября были приняты меры по приостановке рассылки электронных информационных бюллетеней.

    Ранее сообщалось, что правительство Японии приняло решение выделить 10 млрд иен (около $63 млн) из бюджетного резервного фонда на усиление мер кибербезопасности на фоне участившихся в последние недели атак на японские компании и ведомства, в результате которых произошла утечка данных десятков миллионов человек.

    Хакерская атака (Кибератаки) Япония
    Japanese Cabinet announces leak of approximately 63,000 email addresses
    MiniBoss
    44 filmi

    Последние новости

    11:37
    Глава МЧС Кыргызстана получил выговор, трое чиновников уволены из-за смерти подростка
    Это интересно
    11:26
    Роланд Прайс: ВБ обсуждает с Азербайджаном потенциальные инвестиции в Средний коридор - Эксклюзив
    Инфраструктура
    11:22
    Азербайджан направит более 8,8 млрд манатов на оборону и нацбезопасность в 2027 году
    Финансы
    11:22
    Профицит госбюджета Азербайджана за 10 мес. 2026г составил 4,8 млрд манатов
    Финансы
    11:20
    Доходы населения Азербайджана выросли на 9,9%
    Финансы
    11:20
    Фото
    Азербайджан обсудил на COP31 сотрудничество в проектах зеленой энергетики
    Энергетика
    11:19
    Муса Гулиев: Почасовая оплата может создать новые рабочие места в Азербайджане
    Финансы
    11:18
    Инвестиции в экономику Азербайджана выросли почти на 10%
    Финансы
    11:15
    Стратегические валютные резервы Азербайджана достигли около $89 млрд
    Финансы
    Лента новостей