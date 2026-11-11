В Японии произошла утечка данных ряда организаций, а также Комиссии по атомной энергии

Кабинет министров Японии объявил, что в результате несанкционированного доступа к данным компании, предоставляющей услуги по рассылке электронных информационных бюллетеней и другие услуги по распространению информации о политике, находящейся в его ведении, произошла утечка примерно 63 тыс. зарегистрированных адресов электронной почты.

Как передает Report, об этом сообщают японские медиа.

"Утечка информации включает 62 863 адреса электронной почты, зарегистрированного на 14 электронных информационных бюллетеней и других сервисов, связанных с политикой", - сказано в сообщении.

В частности, не исключается утечка из электронных информационных бюллетеней таких организаций, как Комиссия по безопасности пищевых продуктов и Комиссия по атомной энергии.

В Кабмине заявили, что инцидент произошел из-за несанкционированного доступа к данным компании Arara, предоставляющей услуги по рассылке электронных информационных бюллетеней. После получения сообщения от компании в конце октября были приняты меры по приостановке рассылки электронных информационных бюллетеней.

Ранее сообщалось, что правительство Японии приняло решение выделить 10 млрд иен (около $63 млн) из бюджетного резервного фонда на усиление мер кибербезопасности на фоне участившихся в последние недели атак на японские компании и ведомства, в результате которых произошла утечка данных десятков миллионов человек.