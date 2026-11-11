В Локбатане 30-летний мужчина умер от отравления угарным газом
Происшествия
- 11 ноября, 2026
- 10:53
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В поселке Локбатан Гарадагского района Баку мужчина скончался от отравления угарным газом.
Как сообщает Report, житель Губинского района Рагим Юзбашиев, 1996 года рождения, погиб в результате отравления угарным газом в ванной комнате дома, который он арендовал.
По факту в прокуратуре Гарадагского района ведется расследование.
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