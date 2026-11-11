В Локбатане 30-летний мужчина умер от отравления угарным газом

В поселке Локбатан Гарадагского района Баку мужчина скончался от отравления угарным газом.

Как сообщает Report, житель Губинского района Рагим Юзбашиев, 1996 года рождения, погиб в результате отравления угарным газом в ванной комнате дома, который он арендовал.

По факту в прокуратуре Гарадагского района ведется расследование.