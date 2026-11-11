Lökbatanda 30 yaşlı kişi dəm qazından boğularaq ölüb
Hadisə
- 11 noyabr, 2026
- 10:43
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Lökbatanda 30 yaşlı kişi dəm qazından boğularaq ölüb.
"Report" xəbər verir ki, Quba rayon sakini 1996-cı il təvəllüdlü Rahim Mahir oğlu Yüzbaşıyev kirayədə yaşadığı Lökbatan qəsəbəsindəki evin hamam otağında dəm qazından zəhərlənərək ölüb.
Araşdırmalar Qaradağ rayon prokurorluğu tərəfindən aparılır.
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