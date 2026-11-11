Сегодня в Анталье пройдет Саммит лидеров COP31
- 11 ноября, 2026
- 10:37
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Сегодня в Анталье под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоится Саммит лидеров COP31.
Как сообщает турецкое бюро Report, в мероприятии ожидается участие генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и 102 лидеров из 95 стран.
На церемонии открытия Реджеп Тайип Эрдоган представит климатическую стратегию Турции. Также выступят генсек ООН Антониу Гутерриш и председатель COP31, министр окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции Мурат Курум.
В рамках программы запланировано выступление танцевального коллектива Anadolu Ateşi, представляющего народные танцы семи регионов Турции в единой хореографической композиции.
Кроме того, участникам покажут специальный фильм, посвященный концепции "COP практических действий", которую Турция выдвинула в качестве основного послания COP31. Также будет представлена официальная песня саммита под названием Let's COP.