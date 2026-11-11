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    Сегодня в Анталье пройдет Саммит лидеров COP31

    Экология
    • 11 ноября, 2026
    • 10:37
    Сегодня в Анталье пройдет Саммит лидеров COP31

    Сегодня в Анталье под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоится Саммит лидеров COP31.

    Как сообщает турецкое бюро Report, в мероприятии ожидается участие генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и 102 лидеров из 95 стран.

    На церемонии открытия Реджеп Тайип Эрдоган представит климатическую стратегию Турции. Также выступят генсек ООН Антониу Гутерриш и председатель COP31, министр окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции Мурат Курум.

    В рамках программы запланировано выступление танцевального коллектива Anadolu Ateşi, представляющего народные танцы семи регионов Турции в единой хореографической композиции.

    Кроме того, участникам покажут специальный фильм, посвященный концепции "COP практических действий", которую Турция выдвинула в качестве основного послания COP31. Также будет представлена официальная песня саммита под названием Let's COP.

    COP31 Реджеп Тайип Эрдоган Климатическая конференция Антониу Гутерриш Организация Объединённых Наций (ООН) Анталья
    Bu gün Antalyada COP31 Liderlər Zirvəsi keçiriləcək
    COP31 Leaders' Summit to be held in Antalya today
    MiniBoss
    44 filmi

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