Сегодня в Анталье пройдет Саммит лидеров COP31

Сегодня в Анталье под председательством президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана состоится Саммит лидеров COP31.

Как сообщает турецкое бюро Report, в мероприятии ожидается участие генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша и 102 лидеров из 95 стран.

На церемонии открытия Реджеп Тайип Эрдоган представит климатическую стратегию Турции. Также выступят генсек ООН Антониу Гутерриш и председатель COP31, министр окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции Мурат Курум.

В рамках программы запланировано выступление танцевального коллектива Anadolu Ateşi, представляющего народные танцы семи регионов Турции в единой хореографической композиции.

Кроме того, участникам покажут специальный фильм, посвященный концепции "COP практических действий", которую Турция выдвинула в качестве основного послания COP31. Также будет представлена официальная песня саммита под названием Let's COP.