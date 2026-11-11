İlham Əliyev COP31
    İlham Əliyev COP31

    Bu gün Antalyada COP31 Liderlər Sammiti keçiriləcək

    Region
    • 11 noyabr, 2026
    • 10:22
    Bu gün Antalyada COP31 Liderlər Sammiti keçiriləcək

    Bu gün Antalya şəhərində Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın ev sahibliyi ilə COP31 Liderlər Sammiti keçiriləcək.

    "Report"un Türkiyə bürosu xəbər verir ki, zirvədə BMT-nin Baş katibi Antonio Quterreşin, eləcə də 95 ölkədən 102 liderin iştirakı gözlənilir.

    Açılış mərasimində Prezident Rəcəb Tayyib Ərdoğan Türkiyənin iqlim strategiyası və baxışını təqdim edəcək. BMT-nin Baş katibi Antonio Quterreş və COP31-in sədri, ətraf mühit, şəhərsalma və iqlim dəyişikliyi naziri Murat Kurum da çıxış edəcəklər.

    Proqram çərçivəsində Türkiyənin yeddi bölgəsinin xalq rəqslərini vahid xoreoqrafiyada birləşdirən "Anadolu Ateşi" rəqs qrupunun çıxışı təqdim olunacaq.

    Bundan başqa, Türkiyənin COP31-in əsas mesajı kimi irəli sürdüyü "Tətbiq COP-u" konsepsiyasını əks etdirən xüsusi film nümayiş etdiriləcək. Zirvənin "Let's COP" adlı rəsmi mahnısı da dünya liderlərinin diqqətinə çatdırılacaq.

    Rəcəb Tayyib Ərdoğan Antonio Quterreş Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) COP31 Türkiyə Cümhuriyyəti
    Сегодня в Анталье пройдет Саммит лидеров COP31
    COP31 Leaders' Summit to be held in Antalya today
    MiniBoss
    44 filmi

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