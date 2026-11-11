ЦИУТ предупредил об опасности прямых эфиров в TikTok за рулем

Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) в Баку обратился к водителям, ведущим прямые трансляции в TikTok за рулем.

Как сообщили Report в ЦИУТ, в последнее время водители стали чаще использовать мобильные телефоны за рулем.

В ведомстве предупредили, что такое поведение за рулем опасно, так как одной из главных причин дорожно-транспортных происшествий на дорогах является невнимательность водителей.

"Сосредоточенность водителя не на дороге, а на мобильном телефоне, соцсетях и прямых трансляциях во время движения повышает риск аварий. Анализ нескольких ДТП, зафиксированных камерами видеонаблюдения, также показывает, что некоторые аварии произошли именно в результате отвлечения внимания водителя.

Водителям следует понимать, что их стремление к популярности в соцсетях может стоить жизни другим участникам дорожного движения и привести к серьезным травмам", - отметили в Центре.

Учитывая вышеизложенное, ЦИУТ призывает каждого водителя быть ответственным и осторожным на дорогах.