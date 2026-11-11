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    ЦИУТ предупредил об опасности прямых эфиров в TikTok за рулем

    Происшествия
    • 11 ноября, 2026
    • 10:47
    ЦИУТ предупредил об опасности прямых эфиров в TikTok за рулем

    Центр интеллектуального управления транспортом (ЦИУТ) в Баку обратился к водителям, ведущим прямые трансляции в TikTok за рулем.

    Как сообщили Report в ЦИУТ, в последнее время водители стали чаще использовать мобильные телефоны за рулем.

    В ведомстве предупредили, что такое поведение за рулем опасно, так как одной из главных причин дорожно-транспортных происшествий на дорогах является невнимательность водителей.

    "Сосредоточенность водителя не на дороге, а на мобильном телефоне, соцсетях и прямых трансляциях во время движения повышает риск аварий. Анализ нескольких ДТП, зафиксированных камерами видеонаблюдения, также показывает, что некоторые аварии произошли именно в результате отвлечения внимания водителя.

    Водителям следует понимать, что их стремление к популярности в соцсетях может стоить жизни другим участникам дорожного движения и привести к серьезным травмам", - отметили в Центре.

    Учитывая вышеизложенное, ЦИУТ призывает каждого водителя быть ответственным и осторожным на дорогах.

    ЦИУТ Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Мобильные телефоны Tiktok
    NİİM avtomobil idarə edərkən TikTok-da canlı yayım açan sürücülərə müraciət edib
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