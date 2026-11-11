İlham Əliyev COP31
    İlham Əliyev COP31

    NİİM avtomobil idarə edərkən TikTok-da canlı yayım açan sürücülərə müraciət edib

    Hadisə
    • 11 noyabr, 2026
    • 10:25
    NİİM avtomobil idarə edərkən TikTok-da canlı yayım açan sürücülərə müraciət edib

    Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) avtomobil idarə edərkən TikTok-da canlı yayım açan sürücülərə müraciət edib.

    Bu barədə "Report"a qurumdan məlumat verilib.

    Bildirilib ki, son dövrlər avtomobil idarə etdiyi zaman mobil telefondan istifadə edən, TikTok sosial şəbəkəsinə daxil olaraq canlı yayımlar açan sürücülərə rast gəlinir:

    "Paytaxt yollarında baş verən yol-nəqliyyat hadisələrinin əsas səbəblərindən birinin sürücü diqqətsizliyi olduğunu nəzərə alsaq, sükan arxasında bu cür davranışların göstərilməsi təhlükəlidir.

    Hərəkət zamanı mütəmadi olaraq sürücünün diqqətinin yola yox, mobil telefona, sosial şəbəkələrə və canlı yayıma yönəlməsi qəza riskini artırır. Elə müşahidə kameralarının qeydə aldığı bir neçə yol-nəqliyyat hadisəsinin təhlili də onu deməyə əsas verir ki, bəzi qəzalar məhz sürücünün diqqətinin yayınması nəticəsində baş verib.

    Belə sürücülər bilməlidirlər ki, onların sosial şəbəkələrdə izləyici toplamaq, bəyənmə qazanmaq və ya populyarlıq əldə etmək istəyi digər hərəkət iştirakçılarının həyatına son qoya və ağır xəsarət almasına səbəb ola bilər".

    Qeyd edilənləri nəzərə alaraq, Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi hər bir sürücünü yollarda məsuliyyətli və diqqətli olmağa çağırır.

    TikTok Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) Sürücülərə müraciət
    ЦИУТ предупредил об опасности прямых эфиров в TikTok за рулем
    MiniBoss
    MiniBoss

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