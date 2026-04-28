    Свыше 10 стран Африки примут участие на форуме агроинноваций в Баку

    В Баку 7 мая состоится III Международный форум аграрных инноваций.

    Как сообщает Report, об этом сказала руководитель отдела Центра аграрных инноваций Министерства сельского хозяйства Азербайджана Севда Гаджиева на пресс-конференции.

    Форум будет организован Центром в третий день Caspian Agro Week - 19-й Азербайджанской международной сельскохозяйственной выставки и форума.

    Гаджиева подчеркнула, что в рамках мероприятия запланировано несколько панельных дискуссий:

    "Первая панельная дискуссия будет посвящена теме цифровизации и искусственного интеллекта в аграрном секторе. В рамках форума также состоится панельная дискуссия о возможностях африкано-азербайджанского сотрудничества в агробизнесе, пищевой промышленности и логистике. В данной панельной дискуссии примут участие более 60 представителей и бизнесменов из 11 африканских стран".

