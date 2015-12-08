Строительство газопровода ТАПИ начнется 13 декабря в Туркменистане

Баку. 8 декабря. REPORT.AZ/ Церемония начала строительства газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ) состоится 13 декабря в туркменской столице Ашхабаде.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, с пакистанской стороны в торжественной церемонии закладки этой энергетической магистрали примет участие премьер-министр южноазитской страны Наваз Шариф. Об этом сообщил журналистам генеральный директор пакистанской государственной компании Inter-State Gas Systems Мобин Саулят Мирза.

"Торжественная церемония начала строительных работ по газопроводу ТАПИ состоится в Ашхабаде 13 декабря, - информировал Мобин Саулят. - Как ожидается, первые поставки газа по трубопроводу начнутся уже в 2019 году".