​Спрос на удобрения в Азербайджане удовлетворяется на 17%

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Объем потребления удобрений в Азербайджане в прошлом году составил 152 тыс. тонн.

Как передает Report, об этом сообщил министр сельского хозяйства Гейдар Асадов на конференции "Продукт - производное от удобрений", проходящей в рамках международных выставок WorldFood Azerbaijan 2016 и CaspianAgro 2016.

Министр отметил, что за последние 2-3 года в аграрном секторе страны наблюдаются положительные изменения: "Начался новый этап развития. Проводятся мероприятия по урегулированию существующих проблем и диверсификации аграрного сектора. Особое внимание отводится развитию хлопководства, шелководства, табаководства. Существует необходимость урегулирования проблемы нехватки удобрений. По расчетам ученых, спрос на удобрения в сельскохозяйственном секторе страны равен 1 млн. тонн. Мы можем удовлетворить лишь 16-17%. Несмотря на это, наблюдается некоторый рост. Так, если в 2014 году было потреблено 85 тыс. тонн удобрений, в прошлом году эта цифра составила 152 тыс. тонн".